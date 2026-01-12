Suns superan 122-93 a Wizards para su décima victoria en 13 juegos

Royce O'Neale anotó 19 puntos, Devin Booker agregó 17 y los Suns de Phoenix se impusieron con facilidad 112-93 sobre los Wizards de Washington la noche del domingo.

Phoenix ha ganado diez de sus últimos 13 juegos.

Los Suns lideraban 96-65 al entrar en el cuarto período después de que Dillon Brooks anotara 11 unidades en el tercero, encestando tres triples. Los desordenados Wizards solo acertaron seis de 21 (28.6%) en el tercero y tuvieron siete pérdidas de balón.

Los Suns mejoraron a 14-5 en casa y pudieron sentar a sus titulares durante todo el último cuarto. O'Neale acertó cinco de nueve tiros desde la línea de tres puntos, mientras que Brooks terminó con 16 unidades y encestó cuatro triples. Booker añadió ocho asistencias.

Los suplentes de Phoenix fueron productivos: Grayson Allen tuvo 12 tantos, Oso Ighodaro agregó diez y Ryan Dunn tuvo nueve.

Alex Sarr de Washington terminó con 19 puntos y 15 rebotes, mientras que el novato Tre Johnson también tuvo 19 unidades. Los Wizards, que tuvieron 23 pérdidas de balón, han perdido tres seguidos después de su mejor racha de la temporada, en la que ganaron cinco de siete.

Washington solo acertó el 39.5% de sus tiros de campo, incluyendo un 23.3% en triples.

Los Suns lideraron por 17 en el segundo cuarto antes de conformarse con una ventaja de 65-50 al medio tiempo. Booker lideró a los Suns con 13 tantos antes del descanso, mientras que Sarr tuvo 13 para los Wizards.

