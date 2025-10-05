Stroud lanza para 244 yardas y 4 touchdowns y Texans aplastan 44-10 a unos diezmados Ravens

C.J. Stroud lanzó para 244 yardas y cuatro touchdowns en lo que fue un paseo para los Texans Houston que venció el domingo 44-10 a unos diezmados Ravens de Baltimore.

Houston igualó tanto la victoria más desigual como visitante en su historia, como la derrota más desigual en casa en la historia de los Ravens.

Baltimore (1-4) no contó con su quarterback Lamar Jackson, quien ha sido MVP en dos ocasiones, y ese estuvo lejos de ser su único problema. Las estrellas defensivas Kyle Hamilton, Roquan Smith y Marlon Humphrey también se perdieron el juego, y los Ravens ya estaban debilitados en ese lado del balón debido a un problema de cuello que terminó con la temporada de Nnamdi Madubuike. Baltimore también estuvo sin el fullback All-Pro Patrick Ricard y el tackle Ronnie Stanley.

Los Texans (2-3) superaron a los Ravens 417-207 y ganaron su segundo juego consecutivo después de perder los primeros tres. Houston anotó en sus primeras ocho posesiones antes de que Stroud saliera tras completar 23 de 27 en pases.

Cooper Rush lanzó para 179 yardas y fue interceptado tres veces por Baltimore. Los Ravens han perdido diez de sus últimos 12 juegos cuando juegan sin Jackson.

Los Ravens intentaron establecer el juego terrestre con Derrick Henry, quizás el mejor jugador que aún estaba sano, pero fue lo suficientemente fácil para Houston cargar contra eso. Baltimore armó una serie de siete minutos y 26 segundos para un gol de campo en su primera posesión, pero Stroud lanzó pases de TD de diez yardas cada uno a Nico Collins y Hutchinson hacia el final del segundo cuarto.

Nick Chubb corrió 27 yardas para un touchdown en el tercero, y Houston eventualmente tomó una ventaja de 34-3.

