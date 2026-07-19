Stephenson sacude 2 jonrones y los Rojos resisten 3 de Goodman para vencer 9-6 a Rockies

Tyler Stephenson conectó dos jonrones, Hunter Greene ponchó a siete en seis entradas y los Rojos de Cincinnati resistieron una tarde de tres cuadrangulares de Hunter Goodman para vencer 9-6 a los Rockies de Colorado el domingo.

Fue el tercer juego de múltiples jonrones en la carrera de Stephenson —dos de ellos contra los Rockies. También pegó un doble. El receptor de los Rojos batea para .357 en 23 juegos frente a Colorado, con nueve cuadrangulares, 17 carreras impulsadas y nueve dobles.

La gran jornada de Goodman incluyó dos jonrones ante Greene —uno solitario en la primera entrada y un batazo de dos carreras en la sexta— además de otro cuadrangular de dos carreras frente al relevista Sam Moll en la octava para poner la pizarra 9-5. También conectó tres jonrones en Minnesota el 27 de junio. El receptor All-Star es el primer jugador de los Rockies en lograr dos juegos de tres jonrones en una misma temporada.

La ofensiva de los Rojos se encendió rápido en una tarde sofocante (37 Celsius) en Coors Field. Nathaniel Lowe conectó un jonrón de tres carreras con dos outs ante Ryan Feltner (3-4) en la primera entrada y poco después Stephenson lo siguió con un cuadrangular de dos carreras.

Pusieron el juego 8-1 en la segunda con un jonrón de tres carreras de Sal Stewart.

Greene (2-1) permitió tres carreras en su tercera apertura desde que regresó de la lista de lesionados el 4 de julio. Estuvo fuera tras someterse a una cirugía en marzo para retirar fragmentos óseos de su codo derecho.

____

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes