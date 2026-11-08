Stephen Curry anota 41 puntos y Warriors hilvanan 7ma victoria: 126-119 ante Magic en prórroga

Stephen Curry completó una jugada de tres puntos cuando quedaban 1:38 minutos del alargue para dar la ventaja a los Warriors de Golden State, quienes derrotaron el sábado 126-119 al Magic de Orlando.

Tras su jugada, Curry anotó una bandeja en el último minuto para terminar con 41 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Los Warriors resistieron para hilvanar su séptima victoria.

Wendell Carter Jr. falló dos tiros libres cuando restaban 1:15 minutos, con lo que se perdió la oportunidad de igualar el duelo de nuevo antes de que Curry respondiera de nuevo.

El novato de los Warriors Yaxel Lendeborg encestó un triple clave en el tiempo extra y aportó 23 puntos y ocho rebotes. Un día antes compartió un video en el que le regalaba una casa a su madre en California.

Golden State comenzó con una foja de 0-3 y ahora tiene su racha ganadora más larga desde que hiló siete triunfos del 3 al 15 de marzo de 2025.

Franz Wagner sumó 30 puntos y 11 asistencias, mientras que Tristan da Silva y Carter anotaron 19 cada uno por el Magic, que ha perdido cuatro duelos seguidos en la cancha de los Warriors.

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