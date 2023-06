Steinbrenner fastidiado con Atléticos y propietarios que invierten poco: “no le hacen bien al juego”

Hal Steinbrenner de los Yanquis de Nueva York indicó que está abierto a la posibilidad de que los otros dueños de equipos propongan un tope salarial para el 2027, pero solamente si los clubes de menor mercado, como los Atléticos de Oakland, están sujetos a un mínimo en la nómina.

Los propietarios de las Grandes Ligas estarán reuniéndose en Nueva York esta semana para continuar con la renovada discusión acerca de un potencial tope salarial, en medio de la posible reubicación de los Atléticos hacia Las Vegas.

El propietario de Oakland John Fisher aspira a obtener 380 millones de dólares en fondos públicos provenientes del estado de Nevada a fin de construir un estadio de 30.000 espectadores en Las Vegas. Los Atléticos iniciaron el día con 18-50 – el peor registro de la temporada – y promediando una asistencia de 8,555 fanáticos en el Oakland Coliseum, la cifra más baja de asistencia.

Desde hace tiempo los jugadores se han opuesto a cualquier tope salarial por temor a que frenaría el gasto general en contratos. Lo más probable es que luche en oposición a la propuesta mediante un paro laboral.

El apoyo de Steinbrenner al tope dependería de la cifra, pero él junto a sus jugadores coincidieron acerca de las preocupaciones sobre los equipos de menor mercado porque no han invertido lo suficiente en cuanto a sus planillas en las Grandes Ligas.

“Cada vez que un equipo está sacando un producto que no es bueno para la industria en general me encuentro absolutamente preocupado sobre eso”, dijo Steinbrenner el martes en el primero de los tres días de reunión entre propietarios. “Siempre he dicho que los fanáticos no deberían asistir a los juegos de pretemporada sabiendo que su equipo no tiene posibilidades de llegar a la postemporada. Eso no es bueno para el juego, tampoco para la industria”.

Los Yanquis iniciaron la temporada con una planilla de 275 millones de dólares, la segunda detrás del récord de 355 millones de los Mets. Oakland es el último con 58 millones, y Tampa Bay – que tiene la mejor marca en las Grandes Ligas – es 27mo con $75 millones.

“Entiendo que algunos mercados sufren más que otros. Yo vivo en Tampa, así que sé por lo que atraviesan los Rays”, dijo Steinbrenner. “Lo que me incomoda realmente son los dueños que no están invirtiendo dinero en sus equipos cuando pueden hacerlo. Ha sucedido en el pasado. Probablemente ocurre cada año hasta cierto punto. Es algo que no le agrada a muchos dueños como yo”.

El estadio en Las Vegas contará con el menor aforo en las Grandes Ligas, y los Atléticos se mudarían del décimo mayor mercado televisivo de los Estados Unidos al 40mo, lo que posiblemente colocaría a los Atléticos como un beneficiario perpetuo del reparto de ingresos.