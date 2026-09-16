Spencer Torkelson pega jonrón de 3 carreras y Tigers aplastan 10-1 a Azulejos

Spencer Torkelson conectó un jonrón de tres carreras, Drew Anderson lanzó cinco entradas en blanco y los Tigres de Detroit ganaron su sexto juego consecutivo al aplastar el martes 10-1 a los Azulejos de Toronto.

Los Azulejos han perdido seis de nueve y quedaron a dos juegos de Cleveland en la carrera por el último comodín de la Liga Americana después de que los Guardianes remontaran en la novena para vencer 7-6 a Medias Blancas.

Los Tigers están a 4 juegos y medio de Cleveland, con tres equipos de por medio.

Anderson (5-6) permitió dos hits, ambos sencillos. Ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas para lograr su primera victoria desde que venció a Kansas City como relevista el 23 de julio.

Torkelson se fue de 2 de 4 con una base por bolas y tres carreras impulsadas. Se robó una base y anotó tres carreras.

El 24º jonrón de Torkelson fue un batazo de 379 pies ante Michael Lorenzen (3-13) en la cuarta entrada. Lorenzen permitió cinco carreras y cuatro hits en dos entradas.

Max Clark tuvo dos hits y dos carreras impulsadas, y Kevin McGonigle recibió tres de las ocho bases por bolas de Detroit.

El infielder de los Tigers Hao-Yu Lee conectó un jonrón solitario, su noveno, ante Joe Mantiply en la novena.

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