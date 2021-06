Andy Murray: “no voy a entrar en Wimbledon pensando que me estoy despidiendo”

Andy Murray espera que este Wimbledon no sea el último, pero cuando finalmente regrese la semana que viene al escenario de sus mayores triunfos se estará diciendo a sí mismo que disfrute el momento. Eso no será fácil para alguien tan ferozmente competitivo como el escocés de 34 años, pero después de cuatro años de dolor físico y angustia mental durante su lucha por superar una lesión importante en la cadera, las oportunidades de retomar su carrera pueden estar acabando.

Murray, quien se enfrentará a Nikoloz Basilashvili en la primera ronda, quiere estar "un poco más presente" cuando juegue su primer partido de individuales en el All England Club desde 2017.

“Ojalá hubiera hecho eso más durante mi carrera”, dijo el número 119 del mundo mientras miraba hacia el torneo. “A menudo me metía en una zona la semana antes de Wimbledon. Siempre estuve muy estresado. Siempre estuve en visión de túnel en la preparación y tal vez no aprecié tanto esa semana. Simplemente no estaba lo suficientemente presente”.

“Siempre estaba pensando en el torneo y en llegar lejos e intentar ganar el evento, en lugar de simplemente disfrutarlo un poco más. Obviamente estoy tratando de hacer eso esta semana, pero estoy seguro de que cuanto más se acerque el torneo, mis instintos competitivos se activarán y mi atención se centrará nuevamente en los partidos”.

Desde que cojeó hasta la derrota ante Sam Querrey en los cuartos de final en 2017, Murray ha realizado repetidos intentos de remontada y se ha sometido dos veces a una cirugía. Su operación de "rejuvenecimiento" en enero de 2019, que dijo que había sido "un último recurso", consistió en insertar una copa de metal en la parte superior de su fémur derecho, un procedimiento del que ningún otro tenista se ha recuperado nunca para jugar individuales de primera categoría de nuevo.

A pesar del éxito de la cirugía en términos de poder vivir una vida en gran parte libre de dolor, Murray ha sufrido contratiempos regulares en sus intentos por recuperar su forma física. En los últimos 18 meses ha jugado solo 12 partidos a nivel de gira, el más reciente de ellos en Queen's Club la semana pasada, donde todavía se sentía incómodo. No está seguro de la fuente de su problema más reciente, lo que le ha obligado no entrenar mucho esta semana.

“Cuando has tenido múltiples contratiempos y siguen sucediendo, es difícil no ver cada torneo como extremadamente importante, porque no sabes lo que va a pasar”, dijo. “Cuando regresas de una lesión y sabes que lo estás haciendo bien físicamente, tienes el tiempo necesario para perder algunos partidos al principio y acumularlos, pero ese no ha sido el caso para mí en los últimos años, así que es ha sido difícil”.

Habiendo jugado individuales en solo cuatro de los últimos 14 torneos de Grand Slam y ganado solo dos partidos en el proceso, Murray está entusiasmado con la perspectiva de competir en el All England Club nuevamente.

“Estoy seguro de que también estaré nervioso”, dijo. “Extrañé jugar frente a los fanáticos. Fue agradable poder tener la oportunidad de hacer eso en Queen's, pero también me perdí jugar en Wimbledon, jugar en las mayores. Me perdí el Abierto de Australia y el Abierto de Francia este año. El US Open del año pasado fue divertido y fue genial estar de regreso compitiendo en un grande, pero sin fanáticos simplemente se sintió un poco vacío. No es lo mismo. Me siento afortunado de tener otra oportunidad de hacerlo”.

Murray recibió algo de ánimo en sus partidos la semana pasada en Queen's, donde perdió ante Matteo Berrettini, el eventual campeón, pero cree que puede "hacerlo mucho mejor" en Wimbledon.

“No estoy diciendo que llegaré exactamente a donde quiero estar, pero creo que puedo acercarme un poco más”, dijo. “Siempre he preferido las canchas de Wimbledon. Aunque he jugado bien en Queen's y tienen pistas fantásticas, siempre es un poco más rápido. Las canchas de Wimbledon tienden a ser un poco más lentas. Practiqué con ellos en la preparación para Queen's y me gustan mucho. Creo que puedo hacerlo bien”.

“No creo que haya muchos muchachos que se sientan increíblemente cómodos en el césped, así que eso juega a mi favor. Obviamente, muchos de los más jóvenes no tuvieron la oportunidad de jugar sobre césped el año pasado. Practiqué con Jannik Sinner y solo ha jugado cuatro partidos sobre césped en su vida, porque no jugó junior y no jugó el año pasado”.

Otra razón para el optimismo de Murray es que aún se las arregló para estar a un set de las semifinales de Wimbledon en 2017, a pesar de haber tenido que cojear de esta manera durante el torneo y haber tenido un dolor severo.

“Normalmente me siento devastado después de perder en Wimbledon, pero en aquella ocasión me alegré mucho de que hubiera terminado”, recordó. “Me sentía fatal y me dolía mucho jugar allí”.

“Simplemente no lo estaba disfrutando y con cada set y cada partido era cada vez peor. Ese fue uno de mis mejores logros, llegar a los trimestres ese año y acercarme a las semifinales, y esa es probablemente una de las razones por las que todavía siento que puedo hacerlo bien.

“Estoy en buena forma y en Queen's no creo que me haya movido mucho peor. Sentí menos dolor en Queen's la semana pasada que en 2017. Creo que me moví relativamente bien, así que eso es positivo”.

Debido a las medidas COVID-19 que se han implementado en el All England Club, Murray no está seguro de si su esposa Kim y cualquiera de sus cuatro hijos podrán verlo jugar. “No estoy seguro de si es apropiado para los niños y no hay ningún lugar para que pasen el rato”, dijo. “No estoy seguro si vendrán a mirar. Quizás mis padres vengan, pero Kim y los niños, no estoy seguro”.

¿Murray cree que esta podría ser la última vez que compite en el All England Club? “No quiero que sea mi último Wimbledon”, dijo. “No voy a ir a Wimbledon pensando que me estoy despidiendo. Quiero seguir y quiero seguir jugando, pero obviamente no lo sé. Si tuviera una lesión importante o lo que sea, obviamente eso cambiaría las cosas, pero supongo que ese es el caso de la mayoría de los jugadores cuando llegan a los treinta y cinco. Todavía estoy planeando jugar todo el tiempo que pueda, así que espero que ese no sea el caso”.

Añadió: “Sigo siendo extremadamente competitivo. Todavía querré trabajar y entrenar duro todos los días para intentar mejorar y hacerme mejor y darme la oportunidad de jugar al más alto nivel”.

