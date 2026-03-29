Smith festeja su cumpleaños con jonrón, Díaz logra 2do rescate y Dodgers barren a D-backs

En el día en que cumplió 31 años, Will Smith conectó un jonrón de dos carreras que significó la ventaja con dos outs en la octava entrada, y llevó el sábado a los Dodgers de Los Ángeles hacia una victoria de 3-2 sobre los Diamondbacks de Arizona, barridos en la serie de tres duelos.

Smith comenzó la noche en que se distribuyeron muñecos con su imagen yéndose de 3-0. Después de que Mookie Betts recibió una base por bolas, Smith envió un lanzamiento 2-2 del relevista venezolano Juan Morillo (0-1) por encima de la barda del jardín central, para darles a los Dodgers una ventaja de 3-2.

El boricua Edwin Díaz retiró a los tres bateadores con tres elevados consecutivos en el noveno episodio para conseguir su segundo salvamento consecutivo. Volvió a trotar al ritmo de la trompetista Tatiana Tate, que hacía sonar su canción de entrada, “Narco”, desde las gradas del jardín izquierdo cerca del bullpen.

Los fanáticos se pusieron de pie y se movieron al compás de la música.

Will Klein (1-0) se apuntó la victoria como relevista, al permitir una carrera y ponchar a un rival en la octava.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 3-1, Geraldo Perdomo de 4-1, Carlos Santana de 3-0. El venezolano Jorge Barrosa de 3-1 con una anotada.

Por los Dodgers, los dominicanos Teoscar Hernández de 3-0, Santiago Espinal de 2-0. El cubano Andy Pagés de 3-0. El venezolano Miguel Rojas de 2-2.

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