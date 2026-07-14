Sindicato de las Grandes Ligas critica campaña de la MLB en favor del tope salarial

El jefe del sindicato de jugadores de las Grandes Ligas reprendió a la dirigencia de la MLB el martes por su campaña publicitaria en apoyo de un tope salarial.

Bruce Meyer, quien asumió el cargo cuando Tony Clark fue obligado a salir en febrero, manifestó que el deporte estaba prosperando.

“Los supuestos administradores del juego han dedicado una cantidad desmesurada de tiempo a tratar de convencer a esos mismos aficionados de que no tienen esperanza o de que no deberían tener esperanza, o de que el producto por el que están pagando para consumir en cifras récord de alguna manera está roto”, indicó Meyer y añadió: “Creo que es perverso”.

La asistencia ha promediado 29.230 esta temporada, un aumento del 1,2% frente a 28.895 en fechas comparables del año pasado. La MLB va camino de registrar su mayor asistencia desde 2017.

La dirigencia propuso en mayo un sistema de tope salarial, que los jugadores aseguran que nunca aceptarán. La campaña “Level the Field” de la MLB sostiene que los aficionados apoyan un tope salarial, un sistema que los peloteros han rechazado durante mucho tiempo.

“Creo que este sistema es malo para los jugadores y lo sería para las generaciones venideras”, expresó Meyer.

El contrato laboral de cinco años vence el 1 de diciembre y se espera que la dirigencia inicie de inmediato un cierre patronal, la décima interrupción laboral del deporte desde 1972. No se han perdido partidos desde que una huelga de 7 meses y medio en 1994-95 provocó que la Serie Mundial se cancelara por primera vez en 90 años.

“Los equipos en cada mercado de toda la liga pueden permitirse competir”, sostuvo Meyer. “Muchos de ellos están eligiendo no hacerlo”.

Meyer señaló que los sindicatos de jugadores de la NFL, la NBA y la NHL aceptaron topes bajo coacción.

“De una forma u otra los quebraron o los obligaron a aceptarlo”, comentó.

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