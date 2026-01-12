Simeone se disculpa con Vinícius y el presidente del Real Madrid tras tenso choque en la Supercopa

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se disculpó el lunes con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con el delantero Vinícius Júnior después de discutir con el jugador durante un partido de la Supercopa de España.

Simeone y Vinícius se provocaron mutuamente durante la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Atlético en las semifinales de la Supercopa en Arabia Saudita el jueves.

Se vio al entrenador diciéndole a Vinícius que Pérez lo iba a echar del club, en una aparente referencia a las recientes disputas del jugador con los oponentes e incluso con el entrenador del Madrid, Xabi Alonso.

“En primer lugar, me gustaría disculparme con Florentino y con Vinícius por lo que sucedió. No fue agradable para mí ponerme en esa posición y admito que no fue correcto”, señaló Simeone.

El Atlético visita al Deportivo La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey el martes.

