Simeone se disculpa con Vinícius y el presidente del Real Madrid tras tenso choque en la Supercopa

ESPAÑA SUPER COPA
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se disculpó el lunes con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con el delantero Vinícius Júnior después de discutir con el jugador durante un partido de la Supercopa de España.

Simeone y Vinícius se provocaron mutuamente durante la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Atlético en las semifinales de la Supercopa en Arabia Saudita el jueves.

Se vio al entrenador diciéndole a Vinícius que Pérez lo iba a echar del club, en una aparente referencia a las recientes disputas del jugador con los oponentes e incluso con el entrenador del Madrid, Xabi Alonso.

“En primer lugar, me gustaría disculparme con Florentino y con Vinícius por lo que sucedió. No fue agradable para mí ponerme en esa posición y admito que no fue correcto”, señaló Simeone.

El Atlético visita al Deportivo La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey el martes.

