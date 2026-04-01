Shea Langeliers vuelve a pegar jonrón y Atléticos cortan mala racha al vencer 5-2 a Bravos

Shea Langeliers conectó su cuarto jonrón de la temporada y los Atléticos consiguieron su primera victoria en la campaña, al imponerse el martes 5-2 sobre los Bravos de Atlanta.

El quinto abridor Aaron Civale (1-0) permitió cuatro hits y una base por bolas, y ponchó a tres en cinco entradas en su primera apertura de la temporada.

Justin Wilson y el cubano Andy Ibañez se fueron cada uno de 4-2 con dos carreras impulsadas por los A's, que habían anotado apenas 11 veces durante su racha de cuatro derrotas para abrir la temporada. Max Muncy pegó un doble con una velocidad de salida de 111 mph, recibió una base por bolas y anotó dos veces.

Mark Leiter Jr. se apuntó el salvamento en su primera aparición con los A's. Permitió dos hits en la novena, pero dejó a ambos corredores varados. El bullpen de los A's lanzó cuatro entradas sin permitir carreras.

El receptor de los Bravos Drake Baldwin, a quien se celebró en Truist Field con un muñeco que llevaba su imagen y fue repartido entre los fanáticos, conectó su tercer jonrón del año en su primer turno al bate después de recibir el premio al Novato del Año de la Liga Nacional 2025 en la antesala del encuentro.

El venezolano Ronald Acuña Jr. elevó de sacrificio en la quinta para que anotara Dominic Smith, pero se ponchó con dos en base en la séptima y la novena entradas y batea para .167 esta temporada. Smith se fue de 2-4.

Otro venezolano, José Suárez (0-1), permitió cuatro carreras en 3 2/3 entradas, y el dominicano Joel Payamps cedió el jonrón solitario de Langeliers en la quinta.

Por los Atléticos, el cubano Ibáñez de 4-2 con una anotada y dos producidas.

Por los Bravos, el venezolano Acuña de 4-0 con una remolcada. El hondureño Mauricio Dubón de 4-2.