Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Shai Gilgeous-Alexander anota 20 puntos por 127mo duelo seguido y rompe récord de Wilt Chamberlain

CELTICS-THUNDER
CELTICS-THUNDER (AP)

Shai Gilgeous-Alexander rompió el récord de Wilt Chamberlain de partidos consecutivos con 20 puntos o más, al extender su racha a 127 el jueves.

El escolta del Thunder de Oklahoma City convirtió dos tiros libres en el tercer cuarto del encuentro contra los Celtics de Boston para llegar a 19 puntos. Mientras el público estaba de pie, Gilgeous-Alexander amagó varias veces y clavó un tiro en suspensión por encima de Baylor Scheierman desde más allá de la línea de tiros libres, con 7:04 minutos por jugarse en el periodo, para elevar su total a 21.

El récord de Chamberlain se mantenía vigente desde 1963 y, al inicio, parecía que a Gilgeous-Alexander le costaría romperlo. No anotó sino hasta la mitad del primer cuarto, pero terminó el periodo con 10 puntos y llegó al descanso con 17.

Gilgeous-Alexander ganó su primer premio al Jugador Más Valioso de la NBA la temporada pasada, y su regularidad para el Thunder, vigente campeón, podría llevarlo a repetir. Fue el líder anotador la temporada pasada y ocupa el segundo lugar en puntos este año. Oklahoma City tiene el mejor récord de la liga.

El entrenador Mark Daigneault atribuyó a Gilgeous-Alexander el mérito por su concentración constante.

Relacionados

“Eso es lo impresionante de él”, comentó Daigneault antes del partido. “La naturaleza humana es que tienes éxito, aflojas un poco, y él es lo contrario. Lo prueba y quiere más, quiere repetir.”

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in