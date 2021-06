Serena Williams es la última tenista de renombre que ha anunciado que no viajará a Tokio para los Juegos Olímpicos.

La tenista de 39 años, que cuenta con cuatro medallas de oro y que debutó en los Juegos de Sydney en 2000, había dicho anteriormente que era reacia a ir porque no podría llevar a su hija Olympia, de tres años, con ella.

En su conferencia de prensa previa a Wimbledon, Williams dijo: "En realidad no estoy en la lista olímpica, no que yo sepa. Si es así, no debería estar en ella".

No quiso explicar sus razones, y añadió: "Hay muchas razones por las que tomé mi decisión olímpica. No me apetece entrar en ellas hoy. Quizá otro día. Lo siento".

Williams se une a Rafael Nadal y Dominic Thiem en la decisión de no competir en Tokio, mientras que Roger Federer y Novak Djokovic aún no se han comprometido a participar.

Cuando se le preguntó si sería difícil no jugar en los Juegos después de una asociación tan larga con el evento, Williams dijo: "En el pasado ha sido un lugar maravilloso para mí. Realmente no he pensado en ello, así que voy a seguir sin pensar en ello".

Leer más: Sydney entra en confinamiento a medida que aumenta la variante Delta

Nunca se planteó la cuestión de si Williams reanudaría su intento de conseguir su 24º título de Grand Slam en individuales en Wimbledon, ya que puede incluir a Olimpia en el hotel oficial.

Muchos expertos ven el All England Club como el lugar más probable si Williams finalmente quiere igualar el récord de Margaret Court, con su servicio como un arma aún más grande y un montón de jugadores que no se sienten particularmente cómodos en la hierba, mientras que Simona Halep y Naomi Osaka están desaparecidas.

Williams llegó a la final en 2018 y 2019, perdiendo en sets corridos ante Angelique Kerber y Halep, respectivamente, y lleva dos años sin jugar un partido en hierba.

La sexta cabeza de serie, que se enfrentará a Aliaksandra Sasnovich en la primera ronda el martes, dijo: "Creo que el cuadro femenino es muy profundo, independientemente de contra quién juegues": "Definitivamente me ha hecho mejorar. Tengo una gran X en la espalda desde el 99, desde que gané el US Open. Cuando los jugadores juegan tan duro contra mí en cada torneo, en cada partido, en cada Grand Slam, no importa dónde, simplemente mejoras.

"Ha sido difícil mentalmente cuando alguien puede ganarte y pierde directamente en la siguiente ronda casi siempre. Al fin y al cabo, por eso soy Serena".

Williams, por su parte, ha hablado con Novak Djokovic sobre la Asociación de Tenistas Profesionales, la organización independiente creada por el serbio y el canadiense Vasek Pospisil que ha provocado roces con la ATP.

"Hemos hablado de ello", dijo Williams. "Todavía no he tenido mucho tiempo para ordenar mis pensamientos. Definitivamente está llegando a un montón de gente para obtener diferentes opiniones, diferentes pensamientos, sólo para tratar de averiguar lo que está haciendo."

"Ahora tienes que aparecer de verdad. Ya no hay partidos que sean un paseo seguro. Hay que tener la cabeza bien puesta y jugar bien".

Williams no ha ganado un título de Grand Slam desde el Abierto de Australia en 2017, pero sigue siendo la mayor cabellera del tenis femenino.