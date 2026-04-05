Sencillo decisivo de Nick Yorke impulsa a los Piratas 3-2 sobre los Orioles

Nick Yorke impulsó a Bryan Reynolds con un sencillo en la parte baja de la novena entrada para darle a los Piratas de Pittsburgh una victoria el sábado por 3-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Reynolds tuvo dos de los ocho hits de Pittsburgh. Jake Mangum produjo la carrera del empate con un sencillo dentro del cuadro en la octava.

Dennis Santana (2-0) lanzó una novena perfecta para preparar el escenario para Yorke.

Adley Rutschman conectó dos hits por Baltimore. Beavers y Leodys Taveras impulsaron una carrera cada uno por los Orioles, que han perdido cuatro de cinco. El primera base de los Orioles, Pete Alonso, se fue de 0-4 y ahora no tiene hits en sus últimos 11 turnos al bate.

Los Pirates empataron en la octava gracias a un trabajo defensivo titubeante de los Orioles. El bateador designado Marcell Ozuna llegó a base cuando el tercera base de Baltimore, Colby Mayo, no pudo controlar un toque suave. Yorke entró a correr por Ozuna y llegó a tercera mediante dos roletazos, y anotó cuando el segunda base de los Orioles, Blaze Alexander, no pudo fildear limpiamente el batazo de Mangum hacia el lado izquierdo del cuadro interior.

Shane Baz limitó a los Pirates a apenas una carrera sucia en 5 2/3 entradas. ___

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