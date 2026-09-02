Sencillo de 2 carreras de Brett Sullivan en la 11ma lleva a Rockies a triunfo 6-5 ante Orioles

Un sencillo de dos carreras de Brett Sullivan, cuando había dos outs, coronó la remontada de Colorado en la 11.ª entrada, y los Rockies superaron el miércoles 6-5 a los Orioles de Baltimore.

La derrota fue un golpe para Baltimore en su lucha por el último boleto de comodín de la Liga Americana. Los Orioles (69-71) terminaron con una foja de 6-3 su gira por el Oeste, pero perdieron los dos últimos juegos ante los Rockies y quedaron a dos juegos de Cleveland —que jugaba más tarde— en la pelea por el último pasaje a los playoffs.

Baltimore tomó ventaja 5-3 en la 11.ª con sencillos productores del dominicano Samuel Basallo y de Blaze Alexander, quien terminó con tres hits, pero Colorado reaccionó ante Grant Wolfram (6-3).

TJ Rumfield impulsó a Connor Norby antes de que Wolfram ponchara a Cole Carrigg y Zac Veen.

El dominicano Adael Amador conectó un doble de terreno hacia el jardín izquierdo. Luego, Sullivan conectó un sinker con cuenta de 3-2 y depositó la bola en el bosque izquierdo.

Amador superó con facilidad el tiro al plato.

Los Orioles desperdiciaron los 11 ponches de Trevor Rogers —máxima cifra de su carrera—, cuando Colorado empató con dos outs en la novena ante Andrew Kittredge. Eso vengó la derrota del lunes por la noche, cuando Colton Cowser se estiró por encima de la barda del jardín central para robarle a Jake McCarthy un cuadrangular de dos carreras con dos outs, cuando Kittredge estaba en la lomita.

El cubano Luis Robert Jr., reclamado en waivers el lunes, procedente de los Mets de Nueva York, conectó un doble de dos carreras en la tercera entrada que le dio a Baltimore una ventaja de 3-0. Fue el corredor automático en la 11.ª y anotó con el sencillo de Basallo al izquierdo ante el dominicano Blas Castano (2-0).

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