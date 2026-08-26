SEC y Big Ten prohíben que profesionales vuelvan a la universidad, ni siquiera en el baloncesto

La Conferencia del Sureste (SEC) aprobó el martes una regla que prohíbe a los jugadores que hayan sido seleccionados en el draft por equipos de la NFL, la NBA o la WNBA, o que hayan figurado en las listas de esas ligas, el sumarse a la Big Ten.

Así, la SEC adoptó una postura firme contra el inesperado aumento observado este mes en el número de jugadores profesionales que intentan regresar a la universidad.

La regla de la SEC difiere de la adoptada por la conferencia Big Ten, que sólo incluyó al fútbol americano en su decisión difundida este mismo día. Se espera que aborde otros deportes más adelante.

La noticia fue la más reciente en una semana vertiginosa de fallos judiciales, sesiones de elaboración de reglas de emergencia y contrataciones de jugadores, todo lo cual apunta a un desordenado panorama del deporte universitario.

Las medidas de las dos conferencias más grandes del país, a cuatro días del inicio de la temporada de fútbol americano, buscan contener la crisis más reciente —que involucra a jugadores que regresaron a la universidad después de ser dados de baja de listas profesionales—.

La norma de la SEC pone a LSU sobre aviso. Esta semana, el entrenador de los Tigers, Lane Kiffin, incorporó a Dae’Quan Wright y Zxavian Harris, dos jugadores no seleccionados en el draft provenientes de Mississippi que realiaron pruebas en la NFL durante el verano, pero fueron dados de baja por sus equipos durante el campamento de entrenamiento.

La norma, que también se aplica a jugadores contratados por la NBA G League, afectará a R.J. Luis Jr., quien el lunes obtuvo un fallo judicial que le permitió firmar con el programa de baloncesto de LSU de Will Wade pese a haber estado brevemente bajo contrato con el Jazz y los Celtics de la NBA.

No surgieron comentarios inmediatos por parte de LSU.

Las sanciones de la Big Ten por violar su regla incluyen una suspensión de media temporada para el entrenador principal y una multa para la universidad. La SEC no divulgó de inmediato sus sanciones, aunque se espera que el comisionado Greg Sankey tenga amplio margen para determinar el castigo.

Se espera que las otras ligas del Power 4, la Atlantic Coast y la Big 12, discutan el tema este miércoles.

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