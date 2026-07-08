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Schwarber pega jonrón, Wheeler poncha a 14 en triunfo de Filis 4-1 sobre Rojos

FILIS-ROJOS
FILIS-ROJOS (AP)

Zack Wheeler igualó su mejor marca personal con 14 ponches, Kyle Schwarber conectó su 31er jonrón de la temporada —el mejor de las Grandes Ligas— y los Filis de Filadelfia vencieron la noche del martes por 4-1 a los Rojos de Cincinnati.

Los Filis abrieron el marcador en la tercera entrada, cuando Trea Turner impulsó una carrera con un rodado para out para poner el 1-0 y Schwarber conectó un jonrón de dos carreras por encima de la barda del jardín derecho-central para completar una entrada de tres carreras.

Derek Hill pegó un doble y Justin Crawford conectó un sencillo para colocar corredores en las esquinas y dar inicio al ataque.

Turner anotó en la octava con un elevado de sacrificio del panameño Edmundo Sosa.

Wheeler (9-1) realizó 104 lanzamientos en siete entradas. Permitió cuatro hits y una carrera limpia, pero no otorgó bases por bolas. Jhoan Duran consiguió su 22do salvamento del año al ponchar a los tres bateadores en la novena.

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El venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón solitario para los Rojos en la séptima.

El abridor de los Reds, Andrew Abbott (5-5), lanzó seis entradas y ponchó a ocho. Permitió cinco hits y le anotaron tres carreras limpias.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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