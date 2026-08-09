Schwarber pega 2 jonrones, Hill impulsa la carrera del triunfo y Filis vencen 7-6 a Azulejos

Kyle Schwarber disparó par de jonrones, Derek Hill pegó un sencillo con las bases llenas en la 12da entrada y los Filis de Filadelfia evitaron una barrida en una serie de tres juegos con una victoria de 7-6 sobre los Azulejos de Toronto el domingo.

El abridor peruano Jesús Luzardo ponchó a 12 en siete sólidas entradas por los Filis, que comenzaron la jornada con una ventaja de un juego en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

El venezolano Andrés Giménez bateó un sencillo de dos carreras en la octava entrada de tres anotaciones de Toronto que empató el juego 5-5.

Después de que los Azulejos se pusieron arriba en la parte alta de la 12da con un rodado para doble play del dominicano Jesús Sánchez ante Caleb Kilian (4-7), los Filis empataron en la parte baja del episodio con un sencillo impulsor de Bryson Stott. Hill, quien ingresó como bateador emergente en la octava entrada, conectó un sencillo ante el cubano Lázaro Estrada (1-1) que pasó apenas más allá del intento en zambullida del campocorto Giménez.

Filadelfia parecía que iba a ganar en la 11ma antes de que Myles Straw iniciara un doble play que terminó la entrada con un fuerte tiro al plato desde el jardín derecho, a tiempo para poner out al corredor emergente Garrett Stubbs, quien intentaba anotar desde tercera con el elevado de Brandon Marsh.

Luzardo permitió dos carreras con cuatro hits y una base por bolas, y alcanzó cifras de dos dígitos en ponches por quinta vez esta temporada.

Schwarber conectó los jonrones números 34 y 35 ante el abridor de los Azulejos Shane Bieber.

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