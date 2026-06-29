Scheffler emboca putt clave y fuerza desempate el lunes ante Hovland en el Travelers Championship

Scottie Scheffler embocó un putt de par de 8 pies en el hoyo 18 el domingo y levantó el puño con más emoción de la que mostró en todo el día, solo para ganarse el derecho de regresar el lunes en el Travelers Championship, retrasado por la lluvia, para disputar un desempate de muerte súbita contra Viktor Hovland.

La ronda final se detuvo durante 90 minutos mientras las tormentas pasaban sobre el TPC River Highland, y los oficiales determinaron que no había suficiente luz natural para que jugaran otro hoyo.

Scheffler y Hovland tuvieron oportunidades de birdie al final. Scheffler golpeó con fuerza su putt de 30 pies y la bola se pasó 8 pies del hoyo. El intento de 25 pies de Hovland falló por pulgadas y luego la empujó para un 69. Scheffler embocó su tercer gran putt de par para un 68 e igualó a Hovland con 21 bajo par, 259.

Eso fue un golpe por delante de Collin Morikawa, quien cerró con un 61 y por un momento estuvo empatado en el liderato, aunque nunca pareció que fuera a ser suficiente.

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