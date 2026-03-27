Sánchez poncha a 10 durante 6 entradas en blanco y Filis se imponen 5-3 sobre Texas

Cristopher Sánchez recetó 10 ponches y toleró apenas tres hits durante seis entradas en blanco en su primera apertura desde que firmó una extensión de contrato por 104 millones de dólares, para que los Filis de Filadelfia se impusieran el jueves 5-3 sobre los Rangers de Texas.

Kyle Schwarber y Alec Bohm conectaron sendos vuelacercas para respaldar la labor de Sánchez. El dominicano no otorgó ninguna base por bolas a lo largo de 87 lanzamientos en su primera apertura de Día Inaugural en su carrera, y mostró por qué los Filis rompieron su contrato anterior antes de que venciera y le dieron un acuerdo mucho más lucrativo hasta la temporada 2032.

El zurdo de 29 años ganó 13 juegos la temporada pasada y terminó segundo, detrás de Paul Skenes de Pittsburgh, en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional.

A Skenes lo sacaron del juego en la primera entrada más temprano en el juego ante los Mets — mientras la estrella de los 76ers Joel Embiid se burlaba del as de los Piratas en redes sociales.

Sánchez nunca se metió en un aprieto serio contra Texas y arruinó el debut del mánager Skip Schumaker.

El quisqueyano apretó el puño contra su guante, emocionado, después de ponchar a Corey Seager para terminar la sexta entrada. Sánchez se fue del montículo con una ovación de pie y agradeció a los 44.610 aficionados.

Jake Burger conectó un jonrón de dos carreras por Texas en la novena que obligó a los Filis a usar al cerrador dominicano Jhoan Durán para conseguir el salvamento.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 1-0.

Por los Filis, el cubano Adolis García de 4-0.

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