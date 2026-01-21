Stay up to date with notifications from The Independent

Salford, el club de Beckham y Neville, avanza a encuentro de Copa FA contra Man City

INGLATERRA-COPA
INGLATERRA-COPA (AP)

Salford City enfrentará al Manchester City en la cuarta ronda de la Copa de la FA ras vencer el martes 3-2 al Swindon Town.

Luke Garbutt anotó el gol de la victoria para el club de cuarta división con un tiro libre curvado a los 68 minutos. El club es propiedad de un consorcio que incluye a los exjugadores del Manchester United, David Beckham y Gary Neville.

Salford superó la tercera ronda por primera vez en su historia y la recompensa es otro viaje al Etihad Stadium el 14 de febrero.

El City venció 8-0 a Salford en la tercera ronda la temporada pasada.

