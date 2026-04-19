Sale lanza 7 sólidas entradas y Bravos aprovechan error para vencer a Filis

Chris Sale ponchó a siete en siete entradas para imponerse en un duelo entre los dos mejores pitchers al dominicano Cristopher Sánchez, y los Bravos de Atlanta aprovecharon un error para vencer el sábado 3-1 a los Filis de Filadelfia.

El hondureño Mauricio Dubón impulsó dos carreras por los Bravos, que han ganado cuatro juegos seguidos y ocho de 10.

El dominicano Félix Reyes conectó un cuadrangular en su primer turno al bate en su debut en las Grandes Ligas con los Filis, que han perdido nueve de sus últimos 12 juegos. Reyes se convirtió en el sexto jugador de los Filis en pegar un jonrón en su primer turno, al mandar a las gradas del jardín derecho en la segunda entrada una recta de cuatro costuras de Sale a 94 mph.

Sale (4-1) permitió cinco hits y dio una base por bolas. El venezolano Robert Suarez lanzó un noveno inning perfecto de 1-2-3 para su primer salvamento.

Atlanta anotó tres carreras sucias en la tercera entrada ante Sánchez (2-2), que permitió ocho hits, ponchó a ocho y otorgó una base por bolas en seis entradas.

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