Rybakina vence a la número 1 Sabalenka y gana las Finales de la WTA

Associated Press
Sábado, 08 de noviembre de 2025 13:46 EST
Elena Rybakina ganó el sábado las Finales de la WTA tras vencer a Aryna Sabalenka, número uno del mundo, por 6-3, 7-6 (0).

Rybakina, clasificada en el sexto lugar, logró ocho aces y convirtió el único quiebre del partido en la cancha dura cubierta de Riad.

Fue la segunda derrota en la final del torneo de fin de temporada para Sabalenka, después de que la ganadora de cuatro Grand Slams perdiera ante Caroline Garcia en el partido por el título de 2022.

Rybakina, campeona de Wimbledon 2022 de Kazajistán, jugaba su primer partido por el título en su tercera aparición consecutiva en las Finales de la WTA.

Recibió 5,23 millones después de lograr un récord de 5-0 en el evento que presenta a las ocho mejores mujeres. La WTA dijo que fue el mayor premio en la historia del deporte femenino.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

