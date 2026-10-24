Russell cada vez más frustrado mientras Antonelli se acerca al título de la F1

George Russell puede mirar al otro lado del garaje de Mercedes y ver cómo crece la emoción por su compañero de equipo Kimi Antonelli.

El joven italiano se acerca rápidamente a su primer campeonato de Fórmula 1. Antonelli incluso podría ganarlo el domingo en el Gran Premio de Estados Unidos si queda primer y otros resultados se dan a su favor.

Muchos pensaban que Russell estaría en este lugar cuando la temporada comenzó en Australia. El británico ganó la primera carrera con un Mercedes de nueva generación que era el referente de la parrilla.

Pero ahora llega al tramo final de la temporada muy por detrás de su compañero de equipo, conteniendo una frustración creciente y con la esperanza de que, de algún modo, pueda arañar una o dos victorias que lo impulsen hacia un mejor 2027.

“Ha sido una temporada que realmente ha puesto a prueba mi carácter y mi resiliencia”, manifestó Russell esta semana.

En algunos aspectos, ha sido posiblemente la mejor de su carrera. Suma tres victorias, la cifra más alta de su trayectoria, y es segundo en el campeonato.

Pero la brecha con Antonelli, que lo superó con cinco victorias consecutivas al inicio de la campaña, representa un abismo de decepción.

Antonelli simplemente dominó el garaje de Mercedes y apunta a su victoria número 9 de la campaña.

Semana tras semana, Antonelli se impuso a Russell.

Protagonizaron una batalla furiosa en Canadá, donde intercambiaron el liderato varias veces a lo largo de 30 vueltas. Russell arrancó desde la pole, pero una falla de motor terminó con su carrera. Russell lanzó el reposacabezas a través de la pista y golpeó con los puños la parte delantera de su auto, enfurecido.

Un choque lo dejó fuera del Gran Premio de Bélgica. Otra falla de motor lo obligó a retirarse de la carrera en Malasia.

Las mejoras del auto tampoco funcionaron, y Antonelli continuó ampliando su ventaja. En cinco de las victorias del italiano, Russell fue cuarto o peor.

Russell llega a la carrera del domingo con 102 puntos de desventaja respecto de Antonelli. El piloto de 20 años puede sentenciar el campeonato con una victoria y un noveno puesto o peor de Russell, y un quinto puesto o peor para Lewis Hamilton, de Ferrari.

“No se termina hasta que se termina. Por eso la mentalidad siempre va a ser la misma: ganar cada vez que salgo a la pista”, afirmó Antonelli.

Incluso si el campeonato se extiende hasta la próxima carrera en Ciudad de México, hay pocas posibilidades de alcanzar a Antonelli. El tiempo simplemente se está agotando.

Pero Russell está decidido a seguir luchando por victorias, haya campeonato o no.

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