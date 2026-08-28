Rojos conectan 4 jonrones y anotan 9 carreras sin respuesta para vencer 10-8 a Cachorros

Tyler Stephenson conectó un jonrón de tres carreras, la pieza maestra en una sexta entrada de cinco anotaciones, y los Rojos de Cincinnati se impusieron el viernes 10-8 sobre los Cachorros de Chicago.

José Trevino, TJ Friedl y Sal Stewart también se volaron la barda, y Cincinnati anotó nueve carreras sin respuesta.

Tras verse en desventaja por 3-0 al concluir tres innings, los Rojos se aproximaron a 3-2 en el quinto antes de ponerse al frente en el sexto, cuando Trevino empató con un jonrón solitario,

Stewart añadió un sencillo impulsor y Stephenson disparó un jonrón de 399 pies por el jardín central para poner la pizarra 7-3.

El relevista de los Cachorros Trent Thornton (5-5), normalmente fiable, cargó con la derrota al permitir cinco carreras con cuatro hits y una base por bolas durante una labor en la que consiguió apenas dos outs.

Stewart conectó su 29.º jonrón, además de pegar un sencillo, gestionar una base por bolas, impulsar dos carreras y anotar otro par. Cinco jugadores de Cincinnati tuvieron un juego de múltiples hits, incluido el campocorto dominicano Elly de la Cruz, quien sumó tres imparables, empujó dos carreras y anotó una.

La derrota prolongó una mala racha para el bullpen de los Cachorros, que desperdició dos oportunidades de salvamento en una gira reciente por la Costa Oeste.

El abridor de los Rojos Rhett Lowder (6-8) se llevó la victoria al permitir tres carreras con cinco hits y ponchar a cinco.

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