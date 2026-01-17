Roger Federer se roba el espectáculo en la primera ceremonia inaugural del Abierto de Australia

La primera ceremonia de apertura formal del Abierto de Australia se convirtió en el espectáculo de Roger Federer en la víspera del primer Grand Slam de la temporada.

Estuvo presente Crowded House, la banda de pop rock, tocando un set de cuatro éxitos. Había un lleno total: una multitud a capacidad en el estadio de 15,000 asientos.

Rod Laver, la leyenda que conquistó 11 títulos de Grand Slam, estaba presente. El australiano de 87 años estaba sentado al borde de la cancha en la Arena Rod Laver, la cancha central del Melbourne Park que lleva su nombre en su honor.

Federer, seis veces campeón del Abierto de Australia y dueño de 20 cetros de Grand Slam, se asoció con los campeones del pasado Andre Agassi y luego Ash Barty en un partido de dobles de exhibición contra Pat Rafter y Lleyton Hewitt como el acto principal del programa.

Todo salió según el guion, con Federer ganando el primer punto a pesar de encuadrar un golpe de derecha y luego terminando enfáticamente la victoria con un golpe ganador en salto.

Novak Djokovic, quien ha ganado diez títulos australianos entre su cosecha récord de 24 coronas de Slams, estuvo allí para observar.

La actividad de individuales en el cuadro principal del Abierto de Australia arranca el domingo. Djokovic debutará el lunes.

Los organizadores del Abierto de Australia convirtieron la edición de 2026 en un festival de tenis de tres semanas, con 217.999 aficionados asistiendo durante seis días para ver exhibiciones, el torneo de clasificación y el ‘Point Slam’ antes del cuadro principal.

Federer regresó a Australia por primera vez desde 2021, haciendo el viaje ahora porque se retiró del tenis competitivo antes de poder hacer una gira de despedida.

“Realmente significa mucho para mí cuando personas como 'Rocket0 (Laver) se presentan", dijo el suizo. "Es súper importante estar agradecido” con las generaciones anteriores de estrellas.

