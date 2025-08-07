Rodríguez y Naylor conectan jonrones temprano por Marineros, que superan 8-6 a Medias Blancas

El dominicano Julio Rodríguez conectó un jonrón de tres vueltas durante una segunda entrada de cinco carreras por los Marineros de Seattle, quienes se impusieron el miércoles 8-6 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Rodríguez —quien el domingo se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con 20 jonrones y 20 bases robadas en cada una de sus primeras cuatro temporadas— conectó un batazo profundo ante un sweeper del abridor Jonathan Cannon (4-9).

Cal Raleigh impulsó dos carreras con un sencillo inmediatamente antes del jonrón de Rodríguez.

Seattle ganaba por 7-1 después de dos innings, gracias en parte al jonrón de dos carreras de Josh Naylor en el primero. George Kirby (7-5) laboró de forma efectiva durante seis entradas, permitiendo dos carreras y cinco hits en una faena que incluyó nueve ponches.

Chicago puso el encuentro interesante en la séptima después de que Kirby salió, al anotar tres carreras contra el relevista venezolano Eduard Bazardo con jonrones de Mike Tauchman y de Lenyn Sosa.

Rodríguez anotó con un elevado de sacrificio del venezolano Eugenio Suárez en la parte baja para poner el juego 8-5.

El cerrador Andrés Muñoz permitió un jonrón solitario de Michael A. Taylor en la novena antes de dar base por bolas a dos bateadores consecutivos. El mexicano se estabilizó a partir de ahí para asegurar su 26º salvamento.

Por los Medias Blancas, el venezolano Sosa de 4-1 con una anotada y una producida. El cubano Luis Robert Jr., de 4-1 con una anotada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0 con una anotada. Los dominicanos Rodríguez de 3-1 con dos anotadas y tres impulsadas, Jorge Polanco de 3-0. El venezolano Suárez de 3-0 con una remolcada.