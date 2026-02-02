RJ Barrett anota 21 puntos en la victoria de los Raptors 107-100 sobre los Jazz

RJ Barrett anotó 21 puntos, Sandro Mamukelashvili añadió 20 y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 107-100 al Jazz de Utah para comenzar una serie de cinco partidos en casa.

Brandon Ingram sumó 19 puntos para ayudar a Toronto a romper una racha de dos derrotas consecutivas. Immanuel Quickley tuvo 17 puntos.

Scottie Barnes celebró su inclusión en su segundo Juego de Estrellas de la NBA con 14 puntos y nueve rebotes. Barnes se lastimó el pie izquierdo con 4:48 restantes después de un robo. Se retiró 22 segundos después, solo para regresar en los últimos 3:05.

Lauri Markkanen tuvo 27 puntos y 11 rebotes para Utah. Los Jazz han perdido seis partidos consecutivos, la peor racha de la temporada.

Isaiah Collier añadió 19 puntos, y Jusuf Nurkic tuvo 11 puntos y 13 rebotes.

Los Raptors igualaron sus 30 victorias de la temporada pasada con 31 juegos restantes.

