Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

RJ Barrett anota 21 puntos en la victoria de los Raptors 107-100 sobre los Jazz

JAZZ RAPTORS
JAZZ RAPTORS (AP)

RJ Barrett anotó 21 puntos, Sandro Mamukelashvili añadió 20 y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 107-100 al Jazz de Utah para comenzar una serie de cinco partidos en casa.

Brandon Ingram sumó 19 puntos para ayudar a Toronto a romper una racha de dos derrotas consecutivas. Immanuel Quickley tuvo 17 puntos.

Scottie Barnes celebró su inclusión en su segundo Juego de Estrellas de la NBA con 14 puntos y nueve rebotes. Barnes se lastimó el pie izquierdo con 4:48 restantes después de un robo. Se retiró 22 segundos después, solo para regresar en los últimos 3:05.

Lauri Markkanen tuvo 27 puntos y 11 rebotes para Utah. Los Jazz han perdido seis partidos consecutivos, la peor racha de la temporada.

Isaiah Collier añadió 19 puntos, y Jusuf Nurkic tuvo 11 puntos y 13 rebotes.

Relacionados

Los Raptors igualaron sus 30 victorias de la temporada pasada con 31 juegos restantes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in