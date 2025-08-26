Rice, Domínguez y Chisholm pegan jonrones por Yankees, que vencen 10-5 a Nacionales

Ben Rice conectó el jonrón más largo de su carrera, Cody Bellinger sumó tres impulsadas y el novato Cam Schlittler trabajó seis innings sin permitir anotación para que los Yankees de Nueva York vencieran el lunes 10-5 a los Nacionales de Washington.

Bellinger inauguró la pizarra con un elevado de sacrificio ante Brad Lord (4-7) en la primera entrada antes de que Rice conectara un jonrón de 435 pies al jardín derecho en la tercera. Los Yankees sacaron a Lord del juego con una explosión de cinco carreras en la quinta entrada.

Aaron Judge conectó un doble impulsor, Bellinger añadió un sencillo de dos carreras y Jazz Chisholm Jr. disparó un jonrón de dos vueltas.

El cuadrangular fue el tercero de Chisholm en dos juegos y el 25to de su carrera, un récord personal.

El dominicano Jasson Domínguez de Nueva York conectó un jonrón de tres carreras —su primero desde el 23 de julio— en la séptima entrada.

Schlittler (2-2), quien llevó un juego perfecto hasta la séptima entrada el miércoles pasado contra Tampa Bay, permitió cuatro hits y tres bases por bolas con ocho ponches en seis entradas. Ha lanzado 14 episodios y un tercio de manera consecutiva sin permitir carreras, desde el 13 de agosto.

Los Nacionales anotaron cinco carreras con dos outs en la novena entrada. Robert Hassell III recibió un boleto con las bases llenas y Jacob Young conectó un grand slam.

Por los Yankees, los dominicanos Amed Rosario de 1-0, Domínguez de 4-1 con una anotada y tres producidas. El panameño José Caballero de 4-1 con una anotada.