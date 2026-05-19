Respiro para West Ham: derrota ante Tottenham lleva la lucha por el descenso a la última fecha

La lucha entre West Ham y Tottenham por evitar el descenso de la Liga Premier se encamina a la última jornada.

La derrota de Tottenham por 2-1 ante Chelsea el martes mantuvo vivas las esperanzas de West Ham de conservar su estatus en la máxima categoría, que ostenta desde hace 14 años.

Con un partido por disputar, West Ham está en el tercer puesto por la cola —la última plaza de descenso— y a dos puntos de Tottenham. Son los únicos equipos que pueden descender junto con Wolverhampton y Burnley, que ya han bajado.

West Ham recibe a Leeds el domingo y Tottenham será local ante Everton.

Tottenham tiene una diferencia de goles superior, de 12, en comparación con West Ham, por lo que es muy probable que se mantenga por encima si terminan igualados en puntos y ese criterio de desempate resulta decisivo.

Tottenham ha estado presente de manera ininterrumpida en la Liga Premier desde que la competición se fundó en 1992 y la última vez que jugó en la segunda división fue en la temporada 1977-78.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes