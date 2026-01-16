Remontada de Thunder en el último cuarto le permite vencer a Rockets 111-91

Shai Gilgeous-Alexander anotó 20 puntos, Chet Holmgren agregó 18 y el Thunder de Oklahoma City se despegó en el último cuarto para vencer el jueves 111-91 a los Rockets de Houston.

Cason Wallace sumó 17 unidades desde el banco y el Thunder, líder de la NBA, superó a Houston 34-16 en el último cuarto para conseguir su quinta victoria consecutiva.

Kevin Durant lideró a Houston con 19 puntos, pero falló sus cinco intentos de triple y acertó siete de 23 tiros en general en una noche en la que los Rockets encestaron apenas siete de 24 disparos desde detrás del arco.

El Thunder ganaba por dos puntos al inicio del último cuarto antes de emprender una racha de 11-2, con un triple de Ajay Mitchell y dos de Wallace, para poner el marcador 90-79 con menos de nueve minutos por jugar.

Oklahoma City se mantuvo arriba por nueve tantos más tarde en el cuarto cuando Mitchell encestó otro triple para iniciar una racha de 7-0 que puso el marcador 99-83 con unos cuatro minutos restantes. Jaylin Williams culminó esa ráfaga de puntos con una clavada a dos manos y el entrenador de Houston, Ime Udoka, pidió un tiempo muerto mientras muchos fanáticos comenzaban a dirigirse hacia las salidas.

Udoka recibió una falta técnica por protestar a los oficiales durante el tiempo muerto y el Thunder continuó su racha después de eso, extendiéndola a 14-0. Gilgeous-Alexander encestó el tiro libre antes de agregar tres más en los siguientes minutos y un triple de Kenrich Williams puso el marcador 106-83 con dos minutos restantes.

Para cuando Reed Sheppard encestó un triple unos segundos después, los Rockets llevaban más de cinco minutos sin anotar.

