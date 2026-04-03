Reales recurren al prospecto venezolano Luinder Ávila para su primera apertura en MLB

Los Reales subieron al derecho venezolano Luinder Ávila de su sucursal de Triple A en Omaha para que haga el viernes su primera apertura en las Grandes Ligas en el primer juego de la serie contra los Cerveceros. Michael Wacha fue retirado del partido debido a una enfermedad.

Kansas City abrió espacio para Ávila al colocar al zurdo Bailey Falter en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en el codo.

Avila, de 24 años, debutó en las Grandes Ligas la temporada pasada, al participar en 13 juegos como relevista y permitir dos carreras con siete hits en 14 entradas. También viene de una sólida actuación con la selección de Venezuela que se proclamó campeona del Clásico Mundial de béisbol, torneo donde no permitió carreras limpias en dos apariciones que abarcaron cuatro innings y un tercio.

Muchos pensaban que los Reales traspasarían parte de su excedente de lanzadores la temporada baja pasada en un intento por ayudar a su ofensiva, pero al final conservaron a sus principales brazos. Ahora, esa profundidad está resultando útil. Kansas City optó por darle a Avila su primera apertura en las mayores mientras los también abridores Ryan Bergert y Ben Kudrna continúan lanzando en Omaha.

El resto de la rotación del fin de semana para Kansas City no cambia. Seth Lugo abrirá el sábado y Kris Bubic lanzará ael domingo.

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