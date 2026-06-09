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Real Madrid anuncia que Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del equipo

ESPAÑA LIGA
ESPAÑA LIGA (AP)

El Real Madrid informó que el club y el entrenador Álvaro Arbeloa llegaron el martes a un acuerdo para seguir por caminos separados

El equipo que ha sido 15 veces campeón de Europa ahora parece encaminado a contratar de vuelta al exentrenador José Mourinho.

El Madrid manifestó que se siente “muy agradecido” con Arbeloa, “que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad”.

Arbeloa asumió el cargo en enero para reemplazar a Xabi Alonso.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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