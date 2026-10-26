Rays cometen errores inusuales y caen 2-0 ante Cerveceros en la Serie Mundial

Los Rays de Tampa Bay enfrentan un déficit de 2-0 en la Serie Mundial porque no han jugado el béisbol pequeño, inteligente y preciso que los ayudó a ganar 105 partidos hasta este punto.

Han cometido equivocaciones en las bases, errores a la defensiva y se han ponchado más de lo habitual en el plato.

La pelota simplemente no ha botado del lado de Tampa Bay en un par de agotadoras derrotas por una carrera ante los Cerveceros de Milwaukee. El Juego 3 se disputa la noche del lunes en el Tropicana Field.

“Sí, es frustrante”, comentó el segunda base Richie Palacios en una videoconferencia el domingo. “Son jugadas de béisbol; ahí es donde entra la suerte”.

Palacios salió a cubrir la segunda base en una jugada de hit-and-run en la primera entrada del Juego 2, con corredores en primera y tercera y un out. El venezolano William Contreras conectó un rodado que potencialmente pudo haber sido una doble matanza para terminar la entrada, pero se internó en el jardín central porque Palacios estaba fuera de posición al ir hacia la base, que era la decisión correcta en esa situación.

El sencillo productor de carrera ayudó a los Cerveceros a recortar a la mitad una desventaja de 4-0 en esa entrada, y luego ganaron 5-4.

Contreras debió haber sido retirado antes en ese turno al bate con un elevado de foul, pero el primera base mexicano Jonathan Aranda dejó caer la pelota.

Más tarde, Aranda permitió que un rodado de David Hamilton se le escurriera entre las piernas para un error que llevó al plato la tercera carrera de Milwaukee en la cuarta entrada.

En la sexta, el jardinero izquierdo Chandler Simpson jugó mal un elevado de Christian Yelich y la pelota rebotó en su guante para convertirse en un sencillo. Sin embargo, esa pifia no le costó carreras a Tampa Bay.

“No jugamos ni de cerca nuestro partido más limpio”, manifestó el mánager de los Rays, Kevin Cash. “Nos enorgullecemos de hacer todo lo que podamos para respaldar a los lanzadores y hacer las jugadas detrás de ellos. (El sábado) probablemente no fue nuestro mejor día”.

El bateo situacional, un sello de la ofensiva de Tampa Bay que lideró las Grandes Ligas en toques de bola, no ha sido efectivo.

Abajo 5-4 en la novena, Jonny DeLuca abrió con un doble. Victor Mesa Jr. no logró avanzarlo y se ponchó tirándole. DeLuca llegó a tercera con un rodado para out, pero el cubano Yandy Díaz se ponchó con cuenta de 3-2, aunque en la repetición de video pareció que se contuvo en el swing.

“Hemos perdido dos juegos. No estamos en la posición en la que queremos estar”, señaló Cash. “También hemos estado en dos juegos en los que estamos a un swing del bate de empatarlo o tomar la ventaja.

“No ha pasado. Estamos esperando que pase. Ojalá pase (el lunes)”.

Los Rays también están haciendo demasiados outs en las bases.

Arriba 4-3 en la sexta entrada del Juego 2, Liam Hicks, de Tampa Bay, fue puesto out al intentar anotar desde segunda con un sencillo al jardín izquierdo de Mesa. El no tan veloz Hicks apenas había pisado tercera cuando el venezolano Jackson Chourio, de Milwaukee, fildeó la pelota en el jardín izquierdo corto, pero el coach de tercera base Brady Williams le estuvo haciendo señas para que siguiera hacia el plato todo el trayecto y fue out con facilidad en home.

Cash defendió a Williams en esa jugada y explicó que los Rays han sido agresivos toda la temporada y quieren presionar a las defensas para que hagan las jugadas.

En el primer juego de la serie la noche del viernes, Mesa fue puesto out al intentar robarse la tercera base para terminar la parte alta de la tercera entrada. Los Rays perdían 2-1 cuando Mesa salió hacia tercera con un lanzamiento de 0-2 a Díaz. Mesa se disculpó por lo que calificó como “no la jugada más inteligente”.

Una entrada después, Aranda fue sorprendido intentando robarse la segunda para el tercer out mientras Simpson se ponchaba. Cash asumió la responsabilidad de esa decisión y dijo que confiaba en que Simpson pondría la pelota en juego. Simpson solo se ponchó 48 veces en la temporada regular.

En total, los Rays se han ponchado 19 veces en dos juegos. Promediaron 7,1 ponches por partido en la temporada regular.

Pese al desempeño poco característico del equipo en los primeros dos juegos, Cash les dio el domingo libre a los jugadores mientras los Brewers entrenaban en el Trop.

“Creo que nuestros muchachos están bien”, expresó. “Sabiendo que tenemos un día libre, apreciemos el día libre por lo que fue. Vengan y reciban su tratamiento, hagan eso, y manténganlo simple”.

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