Raptors regresan del receso del Juego de Estrellas y vencen a Bulls por 110-101

Brandon Ingram anotó 31 puntos y los Raptors de Toronto regresaron el jueves del receso del Juego de Estrellas con un triunfo de 110-101 sobre los Bulls de Chicago.

El entrenador de Chicago, Billy Donovan, estuvo ausente tras la muerte de su padre, ocurrida el sábado. El asistente Wes Unseld Jr. dirigió a los Bulls.

Chicago ha perdido siete compromisos seguidos y también cayó ante los Raptors hace dos semanas en Toronto.

Quinto en el Este, Toronto ganó por octava vez en 12 partidos para mejorar a 33-23. Ingram también sumó ocho rebotes y seis asistencias.

Scottie Barnes, Immanuel Quickley y Ja’Kobe Walter aportaron 14 puntos cada uno, y RJ Barrett añadió 13.

Después de que Anfernee Simons encestó un triple para culminar una racha de 7-0 y acercar a Chicago a 103-101 con 2:12 minutos por jugar, Collin Murray-Boyles completó una jugada de tres puntos con 1:18 restante e Ingram metió un tiro de 17 pies con 36 segundos por disputarse para poner el marcador 108-101.

Simons lideró a Chicago con 20 puntos en su quinto partido desde que llegó procedente de Boston en un canje. Isaac Okoro agregó 16.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes