PSG recupera el liderato de la Ligue 1 después de goleada ante Niza

Dro Fernández anotó el sábado su primer gol con el Paris Saint-Germain en la victoria 4-0 como visitante ante un Niza que atraviesa dificultades, y recuperó el primer puesto de la Ligue 1.

El mediocampista de 18 años se incorporó procedente del Barcelona en enero y consiguió el tercer gol de su equipo después de ser habilitado con precisión por Ousmane Dembélé en el minuto 81.

PSG se colocó un punto por encima del Lens, que aplastó el viernes 5-1 al Angers.

El campeón defensor PSG ha jugado un partido menos y los equipos se enfrentan el 11 de abril en Lens en lo que podría ser un duelo decisivo por el título.

El Niza compitió de manera pareja hasta que una controvertida decisión por mano le dio al PSG un penalti al final de la primera mitad. El disparo de Désiré Doué se fue desviado y rozó levemente el brazo del mediocampista del Niza Morgan Sanson, que se estaba dando la vuelta y no vio la jugada.

El árbitro concedió un penalti tras una revisión de video y el lateral izquierdo Nuno Mendes anotó.

Luego Mendes asistió a Doué en el 49 con un centro y, después de que el mediocampista del Niza Youssouf Ndayishimiye fuera expulsado a la hora de juego, el PSG añadió goles tardíos de Fernández y del lateral derecho Warren Zaïre-Emery.

Concientización sobre la discapacidad

El suplente Emersonn anotó un gol en solitario en los últimos minutos para darle al Tolosa la victoria en casa el sábado 1-0 ante el Lorient en la Ligue 1.

El delantero brasileño ingresó al área, superó a dos defensores y remató; el balón entró tras pegar en la parte inferior del travesaño. La victoria llevó a que el Tolosa se colocara noveno.

El arquero de Toulouse, Guillaume Restes, necesitó una breve atención médica en el tiempo de descuento después de recibir de lleno en la cara un potente disparo de Arsène Kouassi, pero pudo continuar.

Emersonn estuvo cerca de marcar un segundo gol con otra jugada individual ya muy adentro del tiempo añadido.

Los jugadores de ambos equipos llevaron pictogramas de distintas discapacidades en sus camisetas en lugar de sus nombres, como parte de una campaña destinada a ofrecer mejores instalaciones en los estadios de fútbol para las personas con discapacidad.

El partido contó con un servicio de transporte accesible; un servicio de audiodescripción; dispositivos de ayuda visual, y espacios diseñados específicamente para discapacidades sensoriales y para el autismo. También hubo sesiones introductorias sobre fútbol para ciegos y rugby en silla de ruedas, disciplinas que formaron parte de los Juegos Paralímpicos de París en 2024.

Más fácil con 10 jugadores

El arquero del Auxerre, Donovan Léon, fue expulsado a los seis minutos, pero aun así el equipo aseguró una victoria 3-0 en casa sobre el Brest. Vio la tarjeta roja por obstruir a Rémy Labeau-Lascary.

El defensor Bryan Okoh, nacido en Estados Unidos, anotó dos veces con potentes cabezazos y el delantero camerunés Danny Namaso añadió el tercero a mitad de la segunda parte con una buena carrera y remate.

El Auxerre se mantuvo en el 16to puesto — que es el playoff de ascenso-descenso con el equipo que termine tercero en la Ligue 2— pero recortó la diferencia con el Niza, que ocupa el 15to puesto, a cinco puntos. ___

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