PSG enfrenta al Barcelona en la Champions pese a protestas en Francia

En una prueba para ambos equipos y para la tensionada policía francesa, el Paris Saint-Germain recibe al Barcelona en un escaparate de la Liga de Campeones con el telón de fondo de violentos disturbios en toda Francia.

El PSG y el Barcelona lideran la tabla de posiciones al abrirse la tercera fecha de la fase de liga, aunque Liverpool o incluso el sorprendente Stuttgart podrían terminar el martes en lo más alto.

La cita en el Parque de los Príncipes, que requerirá un sólido despliegue de seguridad, se disputa en un contexto muy distinto al de la semana pasada, cuando el PSG venció 4-2 al Manchester City como visitante.

Lo que comenzó en Francia como protestas por las condiciones escolares se ha ampliado para incluir a una amplia gama de otros grupos y causas. Ha habido enfrentamientos violentos, incendios y saqueos.

Una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno confirmó el lunes que el PSG-Barcelona y otros partidos de fútbol en competiciones europeas pueden disputarse, después de que se debatiera la posibilidad de suspender encuentros y otros grandes eventos.

Liverpool podría colocarse líder con una victoria ante Villarreal en caso de un empate en el PSG-Barcelona, o por diferencia de goles si el equipo de Andoni Iraola aplasta a su rival español. Stuttgart ha ganado sus dos partidos, pero el Atlético de Madrid será un contrincante más exigente para el equipo alemán.

El City busca retomar el rumbo tras la derrota ante el PSG la semana pasada cuando se enfrente al AEK Atenas de Grecia, mientras que el atribulado Napoli intenta sumar su primer punto contra el Bodø/Glimt de Noruega.

Además, la Roma se mide con Slovan Bratislava, Borussia Dortmund viaja a Azerbaiyán para enfrentar a Sabah, FC Porto recibe a PSV Eindhoven y Fenerbahce se mide a Slavia Praga.

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