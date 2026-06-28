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Prielipp poncha a 10 y los Mellizos vencen 3-2 a los Rockies con jonrón tardío de Kreidler

ROCKIES-MELLIZOS
ROCKIES-MELLIZOS (AP)

Connor Prielipp ponchó a una cifra máxima en su carrera de 10 en seis entradas, Ryan Kreidler conectó un jonrón para tomar la ventaja en la séptima y los Mellizos de Minnesota superaron el domingo por 3-2 a los Rockies de Colorado.

Prielipp permitió dos carreras y seis hits antes de ser relevado por Andrew Morris (4-2), quien ponchó a dos en 1 1/3 entradas sin permitir hit para acreditarse la victoria. El venezolano Yoendrys Gómez retiró la novena entrada en orden (1-2-3) con cuatro lanzamientos para su octavo salvamento.

Kody Clemens también pegó un cuadrangular, Brooks Lee conectó dos sencillos y Royce Lewis y Trevor Larnach aportaron un doble cada uno para Minnesota, que totalizó con ocho hits. Los Mellizos solo se poncharon una vez: Byron Buxton fue retirado mirando en la octava entrada.

Halvorsen (0-1) permitió tres hits y una carrera en 2/3 de entrada.

Los Mellizos lograron su 16.ª victoria viniendo de atrás y mejoraron a 7-6 en juegos decisivos. Los Rockies perdieron su 22.º partido después de haber estado arriba.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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