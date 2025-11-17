Presidente de Lorient integrará participación del BKFC para ser único accionista del equipo

El presidente de Lorient quiere integrar su participación en el club en el grupo Black Knight Football Club (BKFC), que lo convertiría en el único accionista del equipo de la liga francesa.

En una entrevista publicada en el sitio web del club el domingo, Loïc Féry dijo que BKFC está preparado para asumir un papel más importante.

El consorcio Black Knight, liderado por el empresario estadounidense Bill Foley, que posee los Golden Knights de Vegas en la NHL, adquirió una participación minoritaria en Lorient en enero de 2023 como parte de su estrategia de propiedad de múltiples clubes.

Junto con Bournemouth, BKFC posee al Moreirense FC en Portugal y al Auckland FC en Nueva Zelanda. Uno de los jugadores clave de Bournemouth esta temporada ha sido el delantero Eli Junior Kroupi. Producto del sistema juvenil de Lorient, el francés de 19 años fue crucial para ayudar a Lorient a regresar a la Ligue 1 antes de unirse a sus nuevos compañeros de equipo.

Lorient, que celebrará su centenario el próximo año, regresó a la máxima categoría de Francia esta temporada después de ganar el título de la Ligue 2, asegurando un ascenso inmediato tras el descenso.

“Quiero que estemos completamente equipados para enfrentar este entorno hipercompetitivo. Por lo tanto, deseo dar el siguiente paso en nuestra asociación con el grupo BKFC convirtiéndome en uno de sus principales accionistas, detrás del propietario mayoritario Bill Foley, e integrando mi participación en el FC Lorient en el grupo BKFC, que se convertiría en el único accionista del club”, señaló Féry.

En medio de la caída de los ingresos por derechos de televisión nacionales, Féry dijo que el movimiento fortalecería la capacidad del club para desarrollarse y dar “a Lorient una base sólida dentro de un grupo que posee más de 500 millones de dólares en capital, y permitirle unirse a una red internacional de experiencia compuesta exclusivamente por clubes con identidades fuertes”.

Féry comentó que la nueva estructura tendría un impacto económico positivo en la ciudad de Lorient y apoyaría la renovación del estadio Le Moustoir. No dio un cronograma para la finalización, pero dijo que confía “en que finalizaremos esta evolución lo antes posible”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes