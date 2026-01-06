Premios del Abierto de Australia aumenta un 16% respecto al año pasado y alcanzan monto récord

El premio en metálico del Abierto de Australia aumentó un 16% con respecto al año pasado, alcanzando un récord total para el torneo que comienza el 18 de enero.

El martes, los organizadores del primer Grand Slam de la temporada de tenis anunciaron su mayor bolsa de premios en moneda local, con un total para 2026 fijado en 111,5 millones de dólares australianos (75 millones de dólares estadounidenses). Esto representa un aumento respecto a los 96,5 millones de dólares australianos en 2025.

Los campeones de los torneos individuales femeninos y masculinos ganarán 4,15 millones de dólares australianos (2,8 millones de dólares), un incremento del 19% respecto al año pasado.

El premio en metálico para el torneo de clasificación aumentará un 16% y los organizadores dicen que todos los jugadores del cuadro principal de individuales y dobles recibirán un aumento mínimo del 10%.

Craig Tiley, director ejecutivo de Tennis Australia, afirmó que el aumento “demuestra nuestro compromiso de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles”.

“Desde aumentar el premio en metálico de la clasificación en un 55% desde 2023 hasta mejorar los beneficios para los jugadores, estamos asegurando que el tenis profesional sea sostenible para todos los competidores. Al apoyar a los jugadores en todos los niveles, estamos construyendo grupos de talento más profundos y narrativas más atractivas para los aficionados”, expresó Tiley.

