Portugal sigue perfecto sin Cristiano Ronaldo en la Liga de Naciones. Grecia empata con Alemania

Gonçalo Ramos está ayudando a Portugal a olvidarse por completo de Cristiano Ronaldo, mientras que Grecia frustró a Jürgen Klopp y a Alemania en la Liga de Naciones.

Ramos impulsó la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega el domingo para mantener a su equipo con paso perfecto en el Grupo A4, con cuatro triunfos en cuatro partidos.

Ronaldo participó en el partido inaugural de Portugal en la Liga de Naciones, en el que fue sustituido por Ramos en una victoria 1-0 sobre Gales, y no ha vuelto a jugar desde entonces. El veterano dejó la concentración después de ver el segundo partido desde el banquillo de suplentes —una victoria 2-1 en Noruega. Portugal no mostró efectos negativos por su salida, con un triunfo 4-2 en Dinamarca y la más reciente victoria 2-1 sobre Noruega.

Kristoffer Ajer abrió el marcador el domingo con una brillante media volea al ángulo lejano desde el borde del área, tras controlar el tiro libre de Martin Ødegaard para preparar el remate a los 36 minutos.

Un João Cancelo que parecía inspirado respondió de manera similar en el otro extremo dos minutos después.

Ramos anotó el gol del triunfo a quemarropa en el 79, tras una jugada en la que participaron Vitinha y João Félix, y Portugal resistió la expulsión tardía de Francisco Conceição, quien vio su segunda tarjeta amarilla.

Erling Haaland no logró marcar por segundo partido consecutivo. Tiene 65 goles en 59 apariciones.

Alemania y Grecia empatan 0-0

Grecia, que celebró su primera victoria sobre Alemania la semana pasada, estuvo cerca de repetir la hazaña y mantuvo al equipo de Klopp en un empate 0-0 en Tesalónica.

Alemania dominó con más posesión, más pases y más ocasiones de gol, pero ninguno de los dos equipos pudo anotar.

Klopp intentó revitalizar su ataque con Nick Woltemade y la estrella de Colonia Said El Mala por Jonathan Burkardt y Lennart Karl durante la última media hora, pero Georgios Masouras tuvo la mejor oportunidad al final para los locales.

De los cuatro partidos de Klopp al mando, Alemania sólo ha ganado uno.

Joshua Zirkzee condujo a Países Bajos a una victoria 2-1 en casa sobre Serbia en el otro partido del Grupo A2.

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