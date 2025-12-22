Stay up to date with notifications from The Independent

Porter y Clowney lideran a los Nets en la victoria 96-81 sobre los Raptors

RAPTORS NETS
RAPTORS NETS (AP)

Michael Porter Jr. anotó 24 puntos, Noah Clowney agregó 19 y los Nets de Brooklyn vencieron la noche del domingo 96-81 a los Raptors de Toronto.

El novato Egor Demin tuvo 16 puntos y Nic Claxton terminó con 12 para los Nets, quienes lideraron por 15 puntos en el tercer cuarto, se quedaron atrás al inicio del cuarto y luego volvieron a tomar la delantera.

Brandon Ingram terminó con 19 puntos e Immanuel Quickley agregó 17 puntos y diez asistencias para los Raptors, quienes han perdido seis de sus últimos nueve juegos después de comenzar la temporada 15-7.

Brooklyn superó a Toronto 29-16 en el cuarto cuarto. Los Nets permitieron su menor total de puntos de la temporada.

Brooklyn lideraba 60-45 a mitad del tercer cuarto antes de que los Raptors realizaran una racha de 20-7 para cerrar el período. Los Nets fallaron siete tiros de campo y perdieron el balón cinco veces durante ese tramo.

Toronto abrió el cuarto cuarto con canastas consecutivas de Jamison Battle y Collin Murray-Boyles para tomar una ventaja de 69-67 antes de que los Nets pidieran un tiempo muerto con 10:55 por jugar.

El centro de Toronto, Jakob Poeltl, fue retirado del juego durante el primer cuarto debido a una lesión en la espalda.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

