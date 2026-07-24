Policía dice que Cristian Volpato, mundialista de Australia, dio positivo por cocaína

Cristian Volpato, quien representó a Australia en el Mundial, presuntamente dio positivo por cocaína y también por exceso de velocidad, informó la policía del estado de Nueva Gales del Sur el viernes.

Indicaron que Volpato, de 22 años, quien cambió su lealtad de Italia a Australia antes del Mundial, presuntamente fue registrado a 50 kilómetros por hora (30 millas por hora) por encima del límite de velocidad establecido cuando la policía lo detuvo en el puente Anzac de Sídney la madrugada del viernes.

Fue sometido a una prueba de drogas en carretera que arrojó un resultado positivo por cocaína, señaló la policía en un comunicado el viernes.

Volpato disputó tres partidos con los Socceroos en el Mundial.

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