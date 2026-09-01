Policía de Brasil registra casa de delantero de Vasco da Gama por pesquisa de drogas y armas

La policía brasileña registró la vivienda de un futbolista del club de primera división Vasco da Gama en relación con una investigación por narcotráfico y tráfico de armas, informaron funcionarios el lunes. Un jugador de segunda división también está bajo investigación.

David Corrêa, de 30 años, uno de los jugadores clave del equipo y conocido por los aficionados como DVD, salió del centro de entrenamiento del club en Rio de Janeiro sin hacer comentarios sobre el caso.

“Estas investigaciones buscan reunir elementos para esclarecer delitos y desmantelar la estructura criminal investigada”, señaló la policía de Espírito Santo en un comunicado. La operación fue bautizada como “la tropa”, un nombre que los investigados utilizaban para la organización criminal.

Vasco da Gama indicó en un comunicado que está colaborando con la policía del estado de Espírito Santo, donde nació Corrêa.

Corrêa disputó 21 partidos con el club en la actual liga brasileña y anotó tres goles, el más reciente el sábado en la victoria de su equipo por 3-1 ante Cruzeiro.

El otro jugador implicado en la investigación es el lateral derecho Hayner Cordeiro, actualmente en el club de segunda división Vila Nova y anteriormente en Santos.