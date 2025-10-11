Stay up to date with notifications from The Independent

Polanco define maratón en la 15ª entrada y Marineros van a Serie de Campeonato al superar a Tigres

Luke Olson
Sábado, 11 de octubre de 2025 01:34 EDT
TIGRES-MARINEROS
TIGRES-MARINEROS (AP)

Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al juego en la 15ª entrada, y los Marineros de Seattle avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al superar 3-2 a los Tigres de Detroit el viernes por la noche en el juego de postemporada decisivo más largo de la historia.

Con un out y las bases llenas, el dominicano Polanco impulsó a J.P. Crawford con un línea al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford había pegado un sencillo al inicio, el mexico-cubano Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y el dominicano Julio Rodríguez recibió una base por bolas intencional antes del gran swing de Polanco en el lanzamiento número 472 del épico juego.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

