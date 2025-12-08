Podziemski anota 21 y Warriors vencen 123-91 a Bulls en la séptima derrota al hilo de Chicago

Brandin Podziemski anotó 21 puntos saliendo de la banca, Jimmy Butler sumó 19 unidades en su regreso a la alineación y los Warriors de Golden State, mermados por las lesiones, vencieron 123-91 a los Bulls de Chicago el domingo por la noche para extender la racha de derrotas más larga activa en la NBA.

Los Bulls han perdido siete seguidos, su mayor cantidad desde una seguidilla de ocho descalabros en la temporada 2019-20.

Quinten Post también anotó 19 tantos para los Warriors.

Golden State lanzó 22 de 47 desde más allá del arco con siete jugadores conectando desde larga distancia. Post y Podziemski encestaron cinco triples cada uno.

Josh Giddey anotó 18 puntos y Matas Buzelis agregó 16 para los Bulls, que lanzaron un 36% desde el campo y fueron superados en rebotes 51-38.

Los Warriors mantuvieron a un oponente por debajo de los 100 puntos por tercer juego consecutivo y limitaron a Chicago a su menor cantidad de puntos en un juego esta temporada.

Butler comenzó después de perderse dos juegos (rodilla izquierda), pero Golden State siguió sin Stephen Curry, Draymond Green y Al Horford. El entrenador Steve Kerr dijo que el trío podría regresar el viernes contra Minnesota.

