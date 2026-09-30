Poca afición y asientos vacíos reciben a los Astros de .500 en el comodín ante los Medias Blancas

La multitud en el Daikin Park fue sorprendentemente escasa cuando los Astros de Houston, el primer ganador de una división con un porcentaje de .500 o peor, inauguró el martes su serie de comodines contra los Medias Blancas de Chicago.

Grandes franjas de asientos, especialmente en la grada superior, permanecieron vacías mientras el derecho AJ Blumbaugh realizaba el primer lanzamiento del juego a las 4:10 de la tarde.

Los dos niveles inferiores estuvieron mucho más llenos que la grada superior, pero muchos asientos en los dos niveles inferiores también estaban vacíos.

La asistencia anunciada fue de 34.011, en un parque con capacidad para 40.963.

Las Grandes Ligas han tenido problemas anteriormente para llenar los estadios en algunos juegos vespertinos de la ronda de comodines. Cuando Cleveland recibió a Detroit el año pasado, el primer juego de la serie comenzó a la 1:08 de la tarde con 26.186 asistentes. Los tres juegos de esa serie se disputaron ante menos de 30.000 aficionados. Los Rays de Tampa Bay atrajeron apenas a 19.704 para el primer juego de una serie de comodines de la Liga Americana contra Texas en 2023, que comenzó a las 3:08 de la tarde, la asistencia más baja para un juego de postemporada de MLB sin COVID desde la Serie Mundial de 1919.

Houston regresó a los playoffs después de quedarse fuera el año pasado. Lo lograron pese a terminar 81-81. Es la primera vez que un equipo llega a la postemporada sin un récord ganador en una temporada no acortada.

Todos esos asientos vacíos son una imagen poco común en un estadio que normalmente está repleto en la postemporada. Y algunos de los aficionados que sí asistieron no estaban muy contentos con el desempeño del equipo local, con abucheos a los Astros en la primera y segunda entradas al rezagarse 3-0.

Los Astros promediaron 30.519 aficionados por juego durante la temporada regular, lo que los ubicó en el 14to puesto de las mayores.

Houston superó una temporada plagada de lesiones para llegar a los playoffs por novena vez en 10 años. Los Astros alcanzaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana siete veces consecutivas de 2017 a 2023 y avanzaron a la Serie Mundial en cuatro ocasiones, consagrándose campeones en 2017 y 2022.

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