Pistons superan 122-119 a mermados Cavaliers en la prórroga tras retraso por bocina averiada

Jalen Duren anotó 33 puntos y capturó 16 rebotes, y los Pistons de Detroit resistieron ante los diezmados Cavaliers de Cleveland para imponerse 122-119 el viernes por la noche, en un partido que se retrasó 18 minutos en el tercer cuarto debido a una bocina ensordecedora.

Durante un tiempo muerto con Detroit arriba 65-64, una sobrecarga eléctrica provocó que el marcador electrónico colgado sobre la cancha fallara, y la bocina se mantuvo sonando después de indicarles a los equipos que regresaran a la duela. Finalmente, se apagó el marcador para silenciar el escándalo, cuando el juego se reanudó se utilizó una bocina de aire manual.

Cade Cunningham sumó 25 unidades, 10 rebotes y siete asistencias para Detroit, líder de la Conferencia Este, antes de quedar fuera por acumulación de faltas.

Cleveland —que recibirá a Detroit el martes por la noche— ganaba por nueve con 2:44 por jugarse en el tiempo reglamentario, y Cunningham quedó fuera por faltas con 1:56 en el reloj, pero los Pistons superaron a los Cavaliers 16-7 para forzar la prórroga.

Con Cleveland arriba 114-111 y 4,7 segundos restantes en el tiempo reglamentario, Jaylon Tyson intentó cometer una falta intencional sobre Daniss Jenkins cerca de la mitad de la cancha, pero Jenkins pudo lanzar y recibió una falta que le dio tres tiros libres, los cuales encestó.

En la prórroga, Evan Mobley, de Cleveland, falló un triple sobre la bocina.

Jarrett Allen aportó 25 puntos y nueve rebotes para Cleveland, que disputó su segundo partido consecutivo sin James Harden (pulgar) ni Donovan Mitchell (ingle). Mobley terminó con 23 tantos y 12 rebotes, y Sam Merrill añadió 20 puntos.

Debido al retraso y a la prórroga, el partido duró 3 horas y 22 minutos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

