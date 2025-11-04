Pistons resisten remontada en el regreso de Morant con los Grizzlies

Cade Cunningham anotó 19 de sus 33 puntos en el último cuarto y los Pistons de Detroit resistieron para vencer el lunes 114-106 a los Grizzlies de Memphis.

Mientras los Grizzlies recortaban la ventaja de Detroit en el último cuarto, Cunningham anotó nueve puntos consecutivos para los Pistons que frustraron la remontada. Isaiah Stewart añadió 26 unidades y 14 rebotes, y Jalen Duren y Ron Holland II sumaron 14 tantos cada uno.

Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 21 puntos, y Ja Morant tuvo 18 tantos y diez asistencias. El juego fue el primero de Morant tras cumplir una suspensión de un partido por actos perjudiciales para el equipo tras la derrota del viernes de los Grizzlies ante los Lakers. Cumplió la sanción en la derrota de Memphis ante Toronto el domingo.

Los Pistons ampliaron la ventaja a 81-60 con una racha de 21-4 en el tercer cuarto.

Memphis parecía descoordinado en la ofensiva, con poco flujo y luchando por entrar. Los Pistons continuaron lanzando por encima del 50% durante los primeros tres cuartos. Detroit terminaría la noche con 58 puntos en la pintura, en comparación con 30 de Memphis.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes