Peters logra el 1er ciclo de su carrera y Burke lanza 7 paliza de Medias Blancas 14-1 a A's

Tristan Peters logró el primer ciclo de su carrera, Sean Burke lanzó siete entradas permitiendo una carrera y los Medias Blancas de Chicago tuvieron un séptimo inning de ocho carreras para desmantelar la noche del viernes por 14-1 a los Atléticos.

Peters conectó un doble en la tercera entrada y pegó un sencillo impulsor en la quinta, y luego sumó dos hits en la séptima: un jonrón de dos carreras al jardín central y un triple impulsor. Se convirtió en el séptimo jugador de los Medias Blancas en completar el ciclo y el primero desde José Abreu en 2017.

Burke (6-4) ponchó a nueve y permitió cuatro hits. Desde el 18 de junio, ha concedido apenas seis carreras limpias en 32 entradas.

El ex Medias Blancas Aaron Civale (5-7) cargó con la derrota por los Atléticos tras permitir cuatro carreras con seis hits en 2 1/3 entradas.

Tyler Soderstrom anotó la única carrera de los Atléticos en la séptima con su 14º jonrón de la temporada.

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